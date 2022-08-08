Куньмин, Китай, 8 августа, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Один из самых длинных древних деревянных мостов в Китае, расположенный в провинции Фуцзянь, обрушился вечером 6 августа после пожара. Сообщений о жертвах или раненых не поступало, сообщает 8 августа газета China Daily.

Пожар

Мост Ваньань, история которого насчитывает более 900 лет, располагавшийся в деревне Чанцяо уезда Пиннань загорелся около 21:10 по пекинскому времени. По данным местного бюро по чрезвычайным ситуациям, пожар был потушен к 22:45. Местные власти выясняют причину инцидента, а бюро общественной безопасности начало расследование.

В Пиннане насчитывается более 50 деревянных арочных мостов. Ваньаньский мост длиной почти 100 метров и шириной 5 метров является самым старым и длинным деревянным мостом в стране. По данным China News Service, в уезде Пиннань созданы специальные рабочие группы для расследования инцидента и попытки восстановить мост.

Во времена династии Цин (1644-1911) на мосту произошел пожар, и он был восстановлен в 1742 году. В 2006 году он был внесен в список ключевых национальных культурных реликвий. При строительстве деревянных арочных мостов используются самые сложные технологии среди всех деревянных мостов в Китае, а сами технологии были внесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия в 2009 году.

Чиновник из деревни Чанцяо рассказал газете ThePaper.cn что, хотя жители деревни пытались спасти мост, огонь был слишком сильным, и он был уничтожен менее чем за 20 минут. Чиновник сказал, что управляющие культурными реликвиями регулярно проводят проверки на мосту. Хотя пожары на культурных объектах по всей стране случаются редко, но они случаются.

В 2014 году пожар уничтожил около 300 домов в поселке Дукэцзун уезда Шангрила провинции Юньнань. Дукецзун, основанный более 1300 лет назад, известен своей архитектурой в тибетском стиле. В результате пожара сгорела почти пятая часть основной охраняемой территории древнего города.

В 2019 году Национальное управление культурного наследия и Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая выпустили руководство по повышению пожарной безопасности культурных реликвий. Оно требует, чтобы музеи и учреждения с культурными реликвиями проводили патрульную инспекцию пожарной безопасности каждые два часа, когда они открыты для публики.