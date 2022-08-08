Таттинский район, , 06:22 — REGNUM Проливные дожди усложняют проезд транспорта по дорогам Якутии. Из-за переувлажнения в регионе закрыты два участка дорог для автомобилей тяжелее 20 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в оперативном штабе региона.

Грунтовка Ижма – Усть-Цильма © Михаил Пустовой

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Движение ограничено в Таттинском районе из-за сильных дождей. Большегрузы не пустят на участки между сёлами Ытык-Кюёль и Чычымах, Уолба и Булун.

«На автодороге «Харбалах» в Таттинском районе произошло переувлажнение земляного полотна из-за проливных дождей», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области временно ограничено движение транспорта по дорогам из Зеи в Тыгду, между сёлами Заречное и Сиан. По пяти маршрутам остановлены из-за паводка автобусные перевозки.