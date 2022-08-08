Москва, 8 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В 2021 году Росфинмониторингом совместно с другими контрольными, надзорными и правоохранительными органами было ликвидировано в России 19 теневых площадок по отмыванию денежных средств, сообщают 8 августа «Известия».

Отмывание денег

Для сравнения: в 2020 году в России было выявлено лишь восемь подобных «ландроматов» («прачечных по отмыванию грязных денег»).

В настоящее время «ландроматы» являются весьма востребованными у дельцов теневой экономики. С их помощью в обход государственного контроля теневая экономика снабжается наличными деньгами, а также позволяет, опять же, бесконтрольно получать денежные трансферы. По оценкам Росфинмониторинга, общий объём рынка нелегальных операций в стране составляет 30 миллиардов рублей.

По итогам года было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около четырёх тысяч юридических и физических лиц, участвовавших в работе «прачечных». Выявлено 49 организаторов и более 100 заказчиков махинаций.

Напомним, что Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового поражения.