Кемерово, 8 августа, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Раз Родина послала, надо выполнять свою боевую задачу. Такое мнение высказал участник боевых действий в Афганистане из Кузбасса Игорь Гордеев, говоря о спецоперации на Украине.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Мы сами выполняли боевой долг в Афганистане, — сказал Гордеев. — И раньше люди жертвовали собой ради других, и сейчас много таких случаев, когда прикрывают командиров и бойцов, которые отходят с ранеными».

Он подчеркнул, что солдат — это честь и высокое звание, которое надо нести от начала и до конца.