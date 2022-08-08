Хайкоу, Китай, , 06:10 — REGNUM Вторая Китайская Международная выставка потребительских товаров, которая завершилась 30 июля в Хайкоу, столице провинции Хайнань на юге Китая, привлекла более 280 000 посетителей и около 2800 брендов из страны и из-за рубежа, сообщает 8 августа газета China Dialy.

Хайкоу Anna Frodesiak

Как и первая выставка, вторая успешно продемонстрировала потребительскую мощь Китая на мировой арене и открыла новые возможности для диверсификации каналов внутреннего рынка. По словам организаторов и экспертов, это также побудило глобальные группы компаний класса люкс продолжать использовать возможности, предоставляемые портом свободной торговли Хайнань, который помогает развиваться не только региону, но и остальному миру.

Тропический остров Хайнань, самая южная провинция Китая, находится в авангарде открытости страны, особенно после запуска Хайнаньского порта свободной торговли в июне 2020 года, когда Китай обнародовал генеральный план превращения острова в порт свободной торговли с китайскими особенностями и глобальным влиянием к середине века.