Москва, , 06:07 — REGNUM В России вполне возможен новый пик заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый прирост заболевших Аграновский объяснил тем, что появилась группа «Омикрон», в том числе «Кентавр», которые уже есть в России. «Они чрезвычайно заразны», — цитирует эксперта РБК.

По мнению Аграновского, рост заболеваемости предстоящей осенью связан с социальной активностью. Люди вернутся после отпусков на работу, в университеты, школы. Вирусолог считает, что новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также отметил, что подъём заболеваемости вполне возможен из-за скученности населения после отпусков и каникул.

Добавим, вирусологи отмечают, что новые типы штаммов («Омикрон» и «Кентавр») легче переносятся и реже требуют госпитализации. Инфекция постепенно переходит в разряд привычных ОРВИ.

«Я не предвижу переполнения инфекционных больниц», — резюмировал Аграновский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального оперштаба за 7 августа, российские медики за сутки выявили 20 303 новых случая коронавирусной инфекции.

Читайте также: В России госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19 за сутки