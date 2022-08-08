Пекин, 8 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов Китая направило пять рабочих групп в регионы Хэбэй, Тяньцзинь, Шаньси и Шэньси для предоставления инструкций по предотвращению ливней и наводнений, сообщает 8 августа газета China Dialy.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

По данным министерства, с 7 по 10 августа ливни обрушатся на районы северной и северо-западной частей страны. Уровень воды в некоторых крупных реках в этих регионах, таких как Хуанхэ, Хайхэ и Хуайхэ, вероятно, превысит предельно допустимый.

В тот же день министерство организовало совещание для анализа ситуации с дождями и наводнениями в северном Китае, призвав активизировать усилия по мониторингу наводнений и защите крупных проектов по охране водных ресурсов для обеспечения общественной безопасности.