Пекин, , 06:00 — REGNUM По мнению китайских экспертов, попытка США воспрепятствовать полному воссоединению Китая и возрождению китайской нации, разыгрывая «тайваньскую карту», обречена на провал, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Рассматривая Китай как главного противника и долгосрочный вызов, Соединенные Штаты в последние годы раздувают тайваньский вопрос, а их реальная цель — сдержать Китай, сказал исследователь Института тайваньских исследований Китайской академии общественных наук (CASS) Ван Шушэн.

Соединенные Штаты часто и по-разному разыгрывали «тайваньскую карту», начиная от визитов и продажи оружия в тайваньский регион Китая и заканчивая действиями, подстрекающими Тайвань к «экономическому разрыву с материковой частью Китая», сказал Ван.

Соединенные Штаты никогда не действуют в интересах Тайваня, а наоборот, они давят на Тайвань для получения политических и экономических выгод, отметил глава Центра американских исследований Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Эксперты заявили, что, зная, что власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) полагаются на Соединенные Штаты в стремлении к «независимости Тайваня», американская сторона использует Тайвань в качестве «банкомата», заставляя Тайвань тратить значительные средства на закупку оружия и покупку американских пассажирских самолетов, среди прочего. Они также потребовали от компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. (TSMC) построить заводы в Соединенных Штатах и поделиться деловыми документами, включая инвентарные запасы и списки клиентов, с целью устранения собственной нехватки чипов.

Заместитель главы Института тайваньских исследований при CASS Чжан Гуаньхуа отметил, что власти ДПП добились лишь некоторых иллюзорных политических выгод при высокой экономической цене. По словам Чжана, последствия лягут на тайваньский народ. Действия властей ДПП, ставящих будущее Тайваня на некоторых алчных и эгоистичных антикитайских политиков США, крайне безответственны и опасны, сказал исследователь из Института тайваньских исследований CASS Цзэн Жуньмэй.

Вторя Цзэну, профессор тайваньских исследований из Пекинского союзного университета сказал, что, действуя в качестве пешки антикитайских сил США и безрассудно стремясь к «независимости Тайваня», власти ДПП неверно оценили ситуацию и сделали неправильные расчеты.