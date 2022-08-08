Тында, Амурская область, , 05:57 — REGNUM Администрацию Тынды Амурской области обязали выплатить компенсацию вреда 12-летнему ребёнку, на которого напали безнадзорные собаки. Семья девочки получит 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

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Собаки покусали ребёнка в марте 2022 года в городе, возле одного из жилых домов. В прокуратуру с просьбой провести проверку обратилась мать девочки. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд и выиграло дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Свободном 11-летнего мальчика покусала бродячая собака. Она напала на ребёнка, когда он вместе с матерью выходил из детской поликлиники.