Москва, 8 августа, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В России появился дефицит пакетов Microsoft Office, сообщают 8 августа «Известия».

Santeri Viinamäki Разбитый компьютер

Корреспонденту газеты в нескольких компьютерных магазинах заявили, что Microsoft перестал поставлять в Россию лицензии. Неизвестно, когда они вновь будут поставляться.

В настоящее время полностью прекращён доступ российских покупателей к цифровым лицензиям. «Коробочные» лицензии ещё можно купить, но они стоят в магазинах очень дорого.

Представитель сети «М-Видео» сказала, что в ближайшее время планируется перейти к цифровым офисным продуктам других производителей.

Офис Microsoft в Москве подтвердил намерение полностью свернуть деятельность в России.

Напомним, что после февраля 2022 года значительное количество иностранных компаний прекратило либо заявило о намерении прекратить работу на территории России.