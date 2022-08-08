Пекин, 8 августа, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Китайские исследователи совершили прорыв в лечении рака с помощью иммунотерапии, определив конкретный гормональный рецептор в качестве потенциальной мишени для лечения, сообщили в Научно-технологическом университете Китая, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Nephron Злокачественная опухоль

Согласно статье, опубликованной в журнале Science, рецептор MC5R взаимодействует с гормоном под названием α-MSH, который вырабатывается гипофизом, способствуя росту опухолей. Это открытие было сделано командой под руководством исследователей из университета, которые изучали роль гипоталамо-гипофизарной оси в иммунитете к опухолям. Они исследовали уровни различных гормонов у мышей с опухолями и обнаружили, что у них значительно повышен уровень α-MSH.

Согласно статье, повышенный уровень гормона может привести к росту опухоли в организме человека, способствуя накоплению миелоидных клеток и подавлению иммунитета через его рецептор MC5R. Исследователи определили MC5R в качестве возможной мишени для иммунотерапии, обеспечивая средство прерывания действия гормона.

По данным университета, предыдущие исследования показали, что у пациентов, страдающих от длительной депрессии и стресса, наблюдается более быстрое развитие опухолей и ослабленный ответ на иммунотерапию рака. Это указывает на то, что нервная система и опосредованные ею стрессовые реакции играют важную роль в росте опухоли и иммунной регуляции.