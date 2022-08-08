Кемерово, 8 августа, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Очень важно сейчас поддержать нашу страну и нашу армию, которая защищает мирных граждан. Такое мнение высказала заведующая библиотекой имени А. М. Береснева из Кузбасса Наталья Свиридова.

Денис Абрамов ИА REGNUM Плакат в поддержку спецоперации России на Украине

«Как большинство россиян, я слежу за ходом спецоперации. Когда узнаешь, что там гибнут люди, особенно дети, конечно, становится очень их жаль, — отметила Свиридова. — Я работаю в детской библиотеке и каждый день вижу счастливых детей, которые живут дома, ходят спокойно и свободно по городу, гуляют, ходят в школу, занимаются любимым делом. Хотелось бы, чтобы донецкие и луганские дети жили в мирной обстановке, жили дома, а не прятались в подвалах, когда их дома обстреливают нацисты, чтобы их родители не боялись за жизнь и здоровье своих детей».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мирные жители пострадали при обстреле окраин Энергодара вооружёнными силами Украины.

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