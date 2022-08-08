Пекин, , 05:41 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что ингибирование определенного типа рецептора в печени может снизить уровень липидов в сыворотке крови и печени, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Ожирение Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР

Рецептор, ASGR1, экспрессируется исключительно в печени, говорится в документе. Ммало что известно о том, как рецептор влияет на метаболизм холестерина, накопление которого может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Гиполипидемия необходима для профилактики и лечения этих заболеваний.

Исследовательская группа из Уханьского университета обнаружила, что ингибирование ASGR1 может способствовать выведению холестерина с желчью и дальнейшему выведению с калом, тем самым снижая уровень липидов в сыворотке крови и печени.

Основываясь на результатах исследования, команда разработала нейтрализующее антитело против ASGR1, которое может эффективно снижать уровень липидов за счет увеличения экскреции холестерина, говорится в статье. В документе добавлено, что антитело продемонстрировало синергический эффект с широко используемыми гиполипидемическими препаратами, такими как аторвастатин.