Берлин, , 05:40 — REGNUM На помощь Украине Запад дал $11 млрд, что меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом пишет журнал FP, ссылаясь на подсчёты Кильского института мировой экономики.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно подсчётам, «западные партнёры» пообещали предоставить Киеву $31 млрд, однако украинский бюджет получил лишь треть от обещанной суммы.

Общий объём оказанной помощи на сегодняшний день составляет порядка $11 млрд. «Это по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — цитирует автора статьи РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Бойберт ранее заявила о том, что военная помощь Украине со стороны США по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством.

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