FP: Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газ
Берлин, 8 августа, 2022, 05:40 — ИА Регнум. На помощь Украине Запад дал $11 млрд, что меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом пишет журнал FP, ссылаясь на подсчёты Кильского института мировой экономики.
Согласно подсчётам, «западные партнёры» пообещали предоставить Киеву $31 млрд, однако украинский бюджет получил лишь треть от обещанной суммы.
Общий объём оказанной помощи на сегодняшний день составляет порядка $11 млрд. «Это по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — цитирует автора статьи РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Бойберт ранее заявила о том, что военная помощь Украине со стороны США по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством.
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