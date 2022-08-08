Берлин, 8 августа, 2022, 05:40 — ИА Регнум. На помощь Украине Запад дал $11 млрд, что меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом пишет журнал FP, ссылаясь на подсчёты Кильского института мировой экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Согласно подсчётам, «западные партнёры» пообещали предоставить Киеву $31 млрд, однако украинский бюджет получил лишь треть от обещанной суммы.

Общий объём оказанной помощи на сегодняшний день составляет порядка $11 млрд. «Это по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — цитирует автора статьи РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Бойберт ранее заявила о том, что военная помощь Украине со стороны США по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством.

Читайте также: В США раскритиковали военную помощь Украине