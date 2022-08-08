Пекин, 8 августа, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Индекс оповещения о запасах транспортных средств в Китае, который отражает давление на автомобильных дилеров, вырос на 4,9 процентных пункта в месячном исчислении в июле, показали промышленные данные, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

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По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в прошлом месяце этот показатель составил 54,4%, что на 2,1 процентных пункта больше в годовом исчислении.

Более высокое значение указывает на более слабый рыночный спрос, более высокое давление на запасы и более высокие риски. Рост в месячном исчислении в основном обусловлен замедлением рыночного спроса после уверенного роста продаж автомобилей в июне, говорится в сообщении ассоциации.

Субиндекс запасов, рыночного спроса и среднесуточных продаж снизился в июле, в то время как индекс сотрудников и индекс условий эксплуатации выросли в месячном исчислении.

Согласно опросу, проведенному ассоциацией, почти 40% дилеров с оптимизмом смотрят на автомобильный рынок во второй половине года, и почти 30% считают, что продажи автомобилей останутся на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом.