Пекин, 8 августа, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Сектор экспресс-логистики Китая оказался менее оптимистичным в июле отчасти потому, что промышленная активность страны замедлилась на фоне высоких температур и спорадических вспышек случаев COVID-19, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок, передает 7 августа агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным федерации, индекс, отслеживающий экспресс-логистику, в июле составил 100,5%, что на 1,4 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Июль — традиционное межсезонье для производства. По словам федерации, аномальная жара, дождливая погода и возобновление случаев заболевания COVID-19 ослабили промышленную деятельность, что привело к замедлению сектора экспресс-логистики.

Однако эти факторы, как правило, поддаются контролю, и с учетом вступления в силу политики стимулирования роста ожидается, что индекс экспресс-логистики восстановится во втором полугодии, говорится в сообщении.