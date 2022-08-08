Токио, 8 августа, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Надежду на то, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет получить доступ на станцию, выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Такое заявление генсек ООН сделал 8 августа на пресс-конференции в Токио.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Гутерреш отметил, что ООН полностью поддерживает МАГАТЭ в стремлении создать условия для стабилизации ситуации на Запорожской АЭС.

«Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию», — отметил генсек ООН.

Напомним, 6 августа администрация Энергодара сообщила о трёх случаях обстрела города со стороны украинских боевиков. В зону обстрела попала территория Запорожской АЭС. Предыдущий обстрел АЭС войска Украины совершили днём ранее, 5 августа. В результате повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водопровод. Только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в США обратило внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Российское посольство призвало ООН и МАГАТЭ осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины, а американские СМИ прекратить распространять ложную информацию о российских военных.