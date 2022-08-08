Екатеринбург, 8 августа, 2022, 05:34 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга ночью 8 августа потушили крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Пожар

Вечером 7 августа на улице Европейской загорелись поддоны, площадь возгорания составляла 80 кв. метров. Но к ночи она выросла до 1050 кв. метров.

Тушение огня осложнялось тем, что над поддонами находится высоковольтная линия электропередачи. На место были стянуты 44 человека и 15 единиц техники. В результате пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет. А причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа крупный пожар также был на проспекте Ленина. Там горело трёхэтажное здание. В ходе тушения огня оттуда эвакуировали мужчину.

Напомним также, что ночью 8 августа был потушен крупный пожар в одном из ресторанов Новосибирска. Пострадавших не зафиксировано. Известно, что в начале пожара посетителей в ресторане не было.