Пекин, , 05:32 — REGNUM Среднесуточный объем производства сырой стали на крупнейших сталелитейных заводах Китая в конце июля снизился на 7,25% по сравнению с показателем, зафиксированным в середине июля, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Сталь

По данным Китайской ассоциации черной металлургии, в конце июля суточное производство сырой стали составило 1,89 млн тонн. В конце июля крупнейшие производители стали произвели в общей сложности 20,79 млн тонн сырой стали.

За этот период ежедневное производство чугуна сократилось на 7,72% по сравнению с серединой июля, в то время как производство стального проката упало на 5,35%, показали данные.