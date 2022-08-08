с. Ивановка, , 05:25 — REGNUM В Амурской области временно ограничено движение транспорта по дорогам из Зеи в Тыгду, между сёлами Заречное и Сиан. По пяти маршрутам остановлены из-за паводка автобусные перевозки, сообщил телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

Паводок ГУ МЧС РФ по Приморскому краю

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Автобусы не ходят из Благовещенска в Зею и из Зеи в Ивановку, Амуро-Балтийск, Сиан и Тыгду.

В сёла, отрезанные паводком, доставляют продукты спасатели. Они также перевозят через реки людей. Для жителей села Ивановка, где топит дома, работает лодочная переправа. Жителей перевозят в село Овсянка, где открыт пункт временного размещения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановке подтоплены 77 жилых домов и 130 придомовых территорий.