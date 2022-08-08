с. Ивановка, 8 августа 2022, 05:17 — REGNUM В Приамурье отрезаны паводком 32 села, подтоплены десятки жилых домов и более 150 придомовых территорий. Самая сложная ситуация — в селе Ивановка, рассказал 8 августа на брифинге помощник начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин.
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В селе Ивановка уровень воды в реке Правый Уркан достиг 810 см при уровне опасной отметки в 670 см. Людям помогают спасатели, жителей эвакуируют.
В реке Тында уровень воды снижается, подтоплены 24 придомовые территории, залитый водой домов нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области закрыто движение по автомобильной дороге Зея-Тыгда, разрушен мост через реку Малая Грязнушка.