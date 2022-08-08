Пенза, 8 августа, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате взрыва в многоэтажном доме в Пензе. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

(сс) thomasstaub Взрыв

Уточняется, что ЧП произошло в жилом многоэтажном доме в микрорайоне «Заря». Информация о состоянии пострадавшего не сообщается. Возгорания после взрыва в доме не произошло.

На место происшествия прибыл прокурор Октябрьского района Пензы Александр Плющ и оперативно-следственные группы. Организована доследственная проверка причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки и с учётом результатов экспертизы будет принято решение о привлечении к делу о взрыве прокуратуры.

На настоящий момент неизвестно, что послужило причиной взрыва.