8 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Американской компании за три месяца до событий в Ухане минобороны США оплатило некий контракт на «исследование Covid-19» на Украине.

Анастасия Степанова, , 05:42 — REGNUM В ходе расследования дела о биолабораториях США на Украине Минобороны России назвало ещё одну компанию, причастную к делу, — американскую Labyrinth Global Health и её подразделение «Лабиринт Украина». Учредителями украинской «дочки» называют бывших сотрудников компании «Метабиота», связанной с сыном президента США Джо Байдена — Хантером Байденом. Выяснилось, что компании Labyrinth Global Health за три месяца до событий в Ухане минобороны США оплатило некий контракт на «исследование Covid-19» на Украине. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё в мае 2022 года ИА REGNUM провело большое расследование о подрядчиках и представителях биг-фармы, которые были связаны с биолабораториями США на Украине, и выяснило, что часть из них имеют дочерние активы в России:

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Прежде чем мы перейдём к Labyrinth Global Health, вспомним, что представляет из себя компания Metabiota, чьи бывшие сотрудники могут быть учредителями «Лабиринт Украина».

На официальном сайте Metabiota указано, что она помогает лицам из правительств и промышленности принимать решения, основанные на данных. А данные предоставляются самой компанией, в том числе в рамках её разработки — платформы глобального мониторинга и моделирования эпидемий (GEMM). Там же, на сайте «Метабиоты», сообщается, что она активно выявляет, отслеживает и сообщает о возникающих угрозах заболеваний по всему миру, используя данные наблюдения практически в режиме реального времени. Известно, что этот индекс задействовало правительство США, страховые компании и правительственные агентства. У компании есть каталог моделей инфекционных заболеваний, который включает «в себя самые последние биологические, социально-экономические, политические и экологические данные и научные представления» и «миллионы сценариев для широкого спектра возникающих заболеваний».

Примечательно: в деле о биолабораториях на Украине «Метабиота» фигурировала как исполнитель, то есть была в числе компаний, в чьи задачи входило «создание элементов биологического оружия избирательного действия», использование Украины как биополигона и клинические испытание новых лекарственных средств.

«Метабиота», как и центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие другие были участниками (партнёрами) программы Predict («Предикт»), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной). Программу, которая среди прочего с 2009 года исследовала и выявила сотни новых коронавирусов, свернули буквально за пару месяцев до вспышки в Ухане. А в мае 2022 года эксперт медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакс заявил, что «…коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии…».

Происхождение возбудителя новой коронавирусной инфекции Министерство обороны России

Подробнее о программе читайте в материале Военно-биологический ящик Пандоры — Байден и происхождение COVID-19

О тесной связи Metabiota с Хантером Байденом ИА REGNUM сообщало ранее в материале Семья Байден раскинула сети от Украины до Китая. А так ли прост COVID?

Не лишним также будет напомнить, что гендиректор Metabiota Нита Мадхэв — бывший сотрудник отдела специальных патогенов в Центре контроля заболеваний США (CDC) — работала в компании Air Worldwide, моделировавшей масштабные катастрофы и прогнозировавшей последствия вспышек эпидемических заболеваний. Глава совета директоров Metabiota Натан Вольф (Nathan Wolfе) входит (или входил ранее) в совет по оборонным научным исследованиям министерства обороны США (DARPA), которое занимается разработкой вооружений для Пентагона. Помимо этого, ранее Вольф получил премию за новаторские исследования, касающиеся передачи вирусов.

У вас ещё есть сомнения в чьих интересах может работать компания Metabiota?

А вот теперь давайте перейдём к Labyrinth Global Health.

Labyrinth Global Health: интересы на Украине

4 августа 2022 года глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе специальной военной операции были изъяты документы, которые говорят об участии в военно-биологической программе США основного подрядчика USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) — компании «Лабиринт Украина». И также отмечается участие инвестора программы Predict и его подрядчика с 2019 года.

«Установлено, что «Лабиринт Украина» является подразделением американской компании «Лабиринт Глобал Хэлз», а ее учредители — бывшие сотрудники компании «Метабиота» — ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности», — отметил Кириллов.

Среди прочего известно, что «Лабиринт Украина» участвовала в проектах, которые изучали распространение африканской чумы свиней, а головная компания изучала коронавирусы и вирусы оспы обезьян».

Деятельность компании «Лабиринт Украина» Министерство обороны России

В открытых источниках указано, что «Лабиринт Украина» учреждена в сентябре 2019 года, основатель — некий Дэвид Мустра. David J Mustra фигурировал как сотрудник Labyrinth Global Health, Inc. Он же в материалах Минобороны России фигурировал как R& D-менеджер «Метабиоты».

В 2021 году Мустра был одним из соавторов интересной научно-исследовательской публикации, которая есть в открытых источниках. В материале рассказывалось об исследовании африканской чумы свиней на Украине. Отмечалось, что работы велись среди 233 фермеров из пяти выбранных областей (Ровенской, Харьковской, Одесской, Закарпатской и Киевской). В той же статье указано, что работу финансировали посредством программы американского правительственного агентства по уменьшению оборонной угрозы (DTRA) и проекта совместных биологических исследований (CBR) UP-10. В той же публикации авторы благодарят членов научной группы Black & Veatch за помощь в проведении данного исследования.

Ранее Минобороны России обнародовало информацию о том, что Metabiota и Black & Veatch занимались созданием инфекций, потенциально рассчитанных на нанесение ущерба аграрному сектору.

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Мустра фигурировал как автор ещё двух публикаций. В них речь шла в том числе о том, что после начала СВО «сотни клинических испытаний были остановлены», а велись они «под руководством ведущих мировых фармацевтических компаний». Это говорит о том, что американские подрядчики активно использовали Украину в качестве биополигона. Среди причин выбора места проведения исследований, например, называлось то, что «в течение многих лет украинская система здравоохранения недофинансировалась, что привело к появлению большого количества населения», из которого «можно было бы взять испытуемых».

В одной из статей 2022 года Мустра упоминается как ведущий научный сотрудник украинских программ наблюдения за состоянием здоровья, а в самой публикации излагалась методика, как продолжить клинические исследования в нынешних условиях — при СВО.

В апрельской статье Мустра был среди тех, кто ратовал за вмешательство НАТО в события на Украине.

Инфраструктура финансируемых США биологических лабораторий на территории Украины © ИА REGNUM

Что представляет собой Labyrinth Global Health?

На сайте компании уточняется, что она предлагает экспертные услуги в области бионадзора за патогенами, диагностики и терапевтических испытаний, включая моделирование на животных и геномику, а также специализируется на анализе биоугроз, биобезопасности и безопасности, проектировании помещений. Labyrinth связывает «правительственный, государственный и частный секторы с лабораториями и высококвалифицированными специалистами, предоставляя индивидуальные научные решения».

Известно, что компания «Лабиринт» участвовала в исследованиях SARS-CoV-2, включая скрининг противовирусных препаратов, тестирование in vivo и in vitro, СОПы по биологической безопасности и защите (СОП — стандартные операционные процедуры).

В апреле 2022 года британское издание The Exposé, основываясь на имеющихся у него документах, заявило, что минобороны США оплатило некий контракт на «исследование Covid-19» на Украине за три месяца до того, как стало известно о существовании Covid-19, то есть еще до событий в Ухане.

Контракт был подписан 12 ноября 2019 года с компанией Labyrinth Global Health INC. и входил в другой, более крупный контракт на программу снижения биологической угрозы на Украине («Biological threat reduction program in Ukraine»).

После этого снова вспоминаются слова сотрудника уважаемого журнала «Ланцет» Джеффри Сакса о том, что «…коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии…».