Энергодар, Украина, , 05:05 — REGNUM Четыре мирных жителя пострадали при обстреле окраин Энергодара вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает администрация города.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что украинские силовики применили по садовому товариществу «Строитель» кассетный реактивный снаряд РСЗО «Ураган». Боевыми осколочными элементами ранены четыре человека. Как передаёт РИА Новости, это мирные жители.

Среди пострадавших — девочка-подросток. Её доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Напомним, 7 августа ВСУ обстреляли окраины Энергодара из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара со стороны ВСУ по Энергодару в Запорожской области погиб как минимум один человек.

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