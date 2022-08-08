Энергодар, Украина, 8 августа, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Четыре мирных жителя пострадали при обстреле окраин Энергодара вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает администрация города.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что украинские силовики применили по садовому товариществу «Строитель» кассетный реактивный снаряд РСЗО «Ураган». Боевыми осколочными элементами ранены четыре человека. Как передаёт РИА Новости, это мирные жители.

Среди пострадавших — девочка-подросток. Её доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Напомним, 7 августа ВСУ обстреляли окраины Энергодара из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара со стороны ВСУ по Энергодару в Запорожской области погиб как минимум один человек.

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