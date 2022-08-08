Москва, , 04:54 — REGNUM Бренды французской женской одежды Sandro и Maje, принадлежащие компании Groupe SMCP, покинут российский рынок, сообщают 8 августа «Известия».

Французский флаг Cyril Plapied

Информацию об этом газете подтвердили несколько сотрудников московских магазинов.

Sandro и Maje, продающие одежду сегмента Middle-up (нижняя граница премиального ценового сегмента) стали по франшизе работать в России в 2014 году. Sandro имел в Москве и Санкт-Петербурге 16 бутиков, а Maje — 15. Кроме того, на территории России функционировали их офлайн-магазины.

Сейчас часть бутиков уже закрылась. В оставшихся магазинах, ввиду отсутствия поставок новых товаров, будут продавать одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac, также принадлежащих Groupe SMCP.

Напомним, что после начала специальной военной операции ряд крупных иностранных компаний свернул свою деятельность в Российской Федерации.

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