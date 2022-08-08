Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Администрацию президента США Джозефа Байдена снова призвали сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм внести Россию в список стран-спонсоров терроризма в связи с конфликтом на Украине. Об этом оба политика заявили 7 августа в эфире телеканала CNN.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Блюменталь и Грэм в июле совершили визит на Украину, где встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским. Блюменталь указал, что Белый дом должен уведомить Россию о её новом статусе страны-изгоя, как Иран и Куба, которые уже включены в список стран-спонсоров терроризма.

Сенатор Грэм добавил, что Конгресс США работает над новыми санкциями, направленными против России.

«Мы намерены внести их в список государств-спонсоров терроризма, что покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины», — указал Грэм.

В список стран, поддерживающих терроризм, США включают те государства, которые, по мнению Белого дома, не единожды «оказывали поддержку актам международного терроризма». В отношении таких стран администрация Белого дома накладывает санкции. На сегодняшний день в этом списке значатся Иран, Куба, КНДР и Сирия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о том, что в случае признания США России «страной — спонсором терроризма» может произойти разрыв дипломатических отношений Москвы с Вашингтоном.

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