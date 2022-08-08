Москва, , 04:47 — REGNUM В течение недели в части регионов России ожидается жара до +40 °С.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Температура до 36-40 °С прогнозируется в ближайшие дни в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае и степных районах Крыма.

Как сообщает 8 августа ТАСС, ссылаясь на информацию научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Ожидается температура на 4-6 градусов выше нормы.

В Свердловской области в середине недели столбики термометров поднимутся до +30-32 °С, в Челябинской области — до +30-33 °С, в Курганской — до +30-32 °С.

По словам метеоролога, такая погода связана с несколькими факторами. Во-первых, это самый тёплый период для данной территории по климату. Также там наблюдаются антициклональная погода и жаркие ветры с юго-востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшую неделю прогнозируется летняя погода, однако жара не ожидается.

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