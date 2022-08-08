Тюмень, , 04:45 — REGNUM В Тюмени из-за разгерметизация газового баллона с последующим горением были травмированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Газовый баллон I-r-p.ru

Инцидент произошёл 7 августа в 17:03 (15:03 мск) в здании автосервиса на улице Авторемонтной. Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате газового хлопка травмировано два человека.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Пострадавшие госпитализированы с ожогами и оба находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приамурье от хлопка газа погиб рабочий.

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