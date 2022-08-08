Благовещенск, 8 августа, 2022, 04:19 — ИА Регнум. В Приамурье более 30 населённых пунктов остались без транспортного сообщения из-за паводка.

17.mchs.gov.ru Паводок

Как сообщили ИА REGNUM 8 августа в региональном главке МЧС, временно закрыто сообщение на автомобильной дороге Зея — Тыгда. Причиной стал паводок. Движение на 40 км автодороги по мосту через реку Малая Грязнушка закрыто для любого вида транспорта. К восстановлению разрушенного участка приступят после спада воды на реке.

«Жителей и гостей Приамурья просят отказаться от поездок, где сложная и опасная для автомобилистов ситуация в Зейском и Сковородинском районах, Тындинском муниципальном округе», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, 8 августа в Приамурье ожидаются очень сильные осадки. По данным Амурского центра гидрометеорологической службы, местами по восточным районам региона прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами.

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