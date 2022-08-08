Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Звезда американского телеэкрана актёр Роджер Мосли скончался в возрасте 83-х лет, сообщает 7 августа tmz.com.

Роджер Мосли (сс) CBS Network

О смерти актёра сообщила в социальной сети его дочь. Она назвала его «удивительным человеком», и подчеркнула, что её отец не принял бы любой плач по нему, и поэтому нужно восхищаться наследием, которое оставил актёр. У Мосли осталась жена, с которой он прожил почти 60 лет, и трое детей.

Мосли, впервые появившийся на экранах в начале 1970-х больше всего прославился ролью пилота вертолёта Теодора Т. С. Кальвина в сериале «Частный детектив «Магнум», который снимался CBS в 1980–1988 годах.