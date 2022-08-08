Вашингтон, 8 августа, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Звезда американского телеэкрана актёр Роджер Мосли скончался в возрасте 83 лет, сообщает 7 августа tmz.com.

(сс) CBS Network Роджер Мосли

О смерти актёра сообщила в социальной сети его дочь. Она назвала его «удивительным человеком» и подчеркнула, что её отец не принял бы любой плач по нему и поэтому нужно восхищаться наследием, которое оставил актёр. У Мосли осталась жена, с которой он прожил почти 60 лет, и трое детей.

Мосли, впервые появившийся на экранах в начале 1970-х, больше всего прославился ролью пилота вертолёта Теодора Т. С. Кальвина в сериале «Частный детектив «Магнум», который снимался CBS в 1980–1988 годах.