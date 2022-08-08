Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Право Израиля на защиту от нападений со стороны сектора Газа поддерживают Соединённые Штаты. Так сказано в заявлении американского лидера Джозефа Байдена, которое 7 августа распространила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Белого дома приветствовал объявление о перемирии «между Израилем и боевиками в Газе после трех дней военных действий».

«Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений. В последние дни Израиль защищал свой народ от беспорядочных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки «Палестинский исламский джихад"», — отметил Байден.

Также в письме указано, что США гордятся своей поддержкой израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол», перехватившей сотни ракет, выпущенных со стороны сектора Газа и спасшей множество жизней.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле территории Израиля после вступления силу соглашения о прекращении боевых действий.

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