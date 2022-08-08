Брюссель, , 03:56 — REGNUM Натали Точчи, бывший советник верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 5 августа в журнале Foreign Affairs заявила о возможности раскола в Евросоюзе из-за событий вокруг Украины.

ЕС

Точчи считает, что в случае обострения энергетического кризиса в Европе, среди стран-участников союза может существенно нарушиться единство. Мало того, по словам экс-советника, если в боевых действиях на Украине произойдёт затишье, то в ЕС и вовсе может произойти раскол, и часть его членов перейдёт на сторону Москвы, принуждая Киев к серьёзным уступкам.

Напомним, что конфликт вокруг Украины вызвал в странах Европейского союза серьёзные энергетические проблемы.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ опасаются, что зимой отопление не смогут оплачивать миллионы людей