Хельсинки, 8 августа, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Из-за нехватки рабочих рук на полях Финляндии могут сгнить миллионы тонн клубники. Об этом сообщает портал YLE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Клубника

Уточняется, что около 2 млн тонн клубники на полях Финляндии могут остаться несобранными из-за дефицита рабочих рук. Это около 15% от общего сбора страны.

Ранее со сбором клубники финнам помогали жители Украины, прибывающие в страну в сезон трудовой миграции. Теперь Финляндия рассматривает в качестве помощников граждан Таиланда. Однако пока проблема решается, урожай могут не успеть собрать.

Наиболее тяжёлая ситуация складывается на ферме в Паймио, уточняет ФАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Подмосковье на данный момент полностью обеспечивает себя овощами и фруктами.

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