Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Посольство России в США 8 августа в своём Телеграм-канале опубликовало комментарий, касающийся ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС Ralf1969

Посольство обратило внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции.

По словам российских дипломатов, реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот. По сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, украинские националисты 5 августа выпустили артиллерийские снаряды по территории указанного объекта. В результате повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водопровод. Только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала.

Посольство отмечает, что это не первая провокация Киева на радиационно опасных объектах. Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

Российское посольство призвало ООН и МАГАТЭ осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить «горланить русофобские измышления».

Напомним, что 5 декабря украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС реактивными снарядами из установки залпового огня «Ураган».

Читайте ранее в этом сюжете: Фрагменты ракеты ВСУ упали около энергоблока Запорожской АЭС