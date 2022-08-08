Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Пользователи Twitter согласились с мнением британского музыканта, одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что кризис на Украине спровоцировало расширение НАТО.

Роджер Уотерс Василий Иванов © ИА REGNUM

Роджер Уотерс ранее заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. По его словам, спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России.

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Уотерса поддержали многие пользователи Twitter. «Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности. В 2016 году Виктория Нуланд продвигала этот план в администрации Обамы. Когда президентом стал Трамп, всё несколько успокоилось», — цитирует РИА Новости одного из пользователей.

Другой юзер также согласился с мнением одного из основателей Pink Floyd: «Сразу скажу, что я не фанат Роджера Уотерса. Но я полностью согласен с его аргументами. Его собеседник не понимает, что существует мировая история, которая не имеет ничего общего с США».

«Так держать, Роджер!» — поддержал Уотерса ещё один пользователь. Он отметил, что его голос «нужен нам сейчас больше, чем когда-либо».

Ещё один юзер похвалил британского музыканта за то, что он «проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду от CNN».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Роджер Уотерс в интервью CNN указал на то, что подливание Байденом масла в огонь вокруг ситуации на Украине является тяжким преступлением.

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