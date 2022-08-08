Мехико, , 03:14 — REGNUM Подозреваемый в убийстве журналиста, руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса и еще трех человек был задержан в Мексике. Об этом 7 августа сообщает новостной портал El Capitalino.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что генеральный прокурор мексиканского штата Гуанахуато инициировал арест Роберто по прозвищу Эль Боррачито, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве журналиста Эрнесто Мендеса и еще трех человек.

Дело задержанного 22-летнего Эль Боррачито будет передано в суд в ближайшее время.

Уточняется, что преступление было совершено 3 августа в одном из баров муниципалитета Сан-Луис-де-ла-Пас. В результате стрельбы, которую открыл злоумышленник, погибли четыре человека, в том числе журналист Мендес, ещё один получили ранение. В настоящее время раненый находится в больнице, его состояние оценивается медиками как критическое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации более десяти бандитов, напавших на полицейских в муниципалитете Район мексиканского штата Сан-Луис-Потоси.

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