Мехико, 8 августа, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве журналиста, руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса и еще трех человек был задержан в Мексике. Об этом 7 августа сообщает новостной портал El Capitalino.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Уточняется, что генеральный прокурор мексиканского штата Гуанахуато инициировал арест Роберто по прозвищу Эль Боррачито, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве журналиста Эрнесто Мендеса и еще трех человек.

Дело задержанного 22-летнего Эль Боррачито будет передано в суд в ближайшее время.

Уточняется, что преступление было совершено 3 августа в одном из баров муниципалитета Сан-Луис-де-ла-Пас. В результате стрельбы, которую открыл злоумышленник, погибли четыре человека, в том числе журналист Мендес, ещё один получил ранение. В настоящее время раненый находится в больнице, его состояние оценивается медиками как критическое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации более десяти бандитов, напавших на полицейских в муниципалитете Район мексиканского штата Сан-Луис-Потоси.