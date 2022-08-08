Москва, , 03:17 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» 18 августа 2022 года планирует выбрать исполнителя, в задачи которого входит прикладное исследование и разработка ключевых элементов и методов экспериментальной отработки ракетно-космической техники в части работ 2023–2025 годов. Стартует тендер с ценой 811 791 800 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Ангольский спутник Роскосмос

По данному контракту, рассчитанному на три этапа, планируется крупный аванс — 80%. Профинансируют работы средствами федерального бюджета. Выполнить поставленные задачи победитель должен к середине декабря 2025 года.

Задачи по данному госконтракту прописаны в федеральной космической программе России на 2016–2025 годы.