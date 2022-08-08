Барнаул, 8 августа, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Арбитраж Алтайского края 18 августа 2022 года начнёт рассмотрение банкротного иска Центробанка России к кредитному потребительскому кооперативу «Змеиногорский», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск Центрального банка РФ в лице Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления был подан в конце июля 2022 года. Дело принято судьей Смотровой.

«Заявитель ходатайствует об утверждении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», — уточняется в материалах дела.

Напомним, банкротный иск среди прочего получили ЖСК «Наш дом» из Нефтеюганска, ЖСК «Возрождение» из города Протвино Московской области. А среди кредитных потребительских кооперативов ответчиком в банкротном деле выступает также «Бизнес-инвест» из Москвы.