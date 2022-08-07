Берлин, 8 августа, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Своими действиями Европа вызывает массовые потрясения на энергетических рынках. Об этом заявил обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир (Германия).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам Пира, в то время как Европа опасается нехватки поставок зимой, энергетический кризис уже в полную силу разразился в других частях мира: «В столице Бангладеш Дакке электроснабжение в настоящее время не гарантируется даже в больницах». Проблемы с электроснабжением также наблюдаются в Пакистане.

В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, сделал вывод обозреватель. «В попытке вырваться из зависимости от России ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, которые охватывают бедные страны с ограниченными возможностями», — отметил он.

Пир подчеркнул, что значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу.

«ЕС не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, у главы Немецкого союза квартиросъемщиков Лукаса Зибенкоттена возникли опасения в том, что миллионы людей в Германии не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ.

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