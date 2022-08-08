Берлин, , 02:42 — REGNUM Опасения в том, что миллионы людей в Германии не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ, возникли у главы Немецкого союза квартиросъемщиков Лукаса Зибенкоттена. Соответствующее заявление Зибенкоттен сделал 7 августа в интервью Tagesspiegel.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зибенкоттена, чтобы облегчить жизнь квартиросъёмщиков, необходимо уже сейчас реформировать систему выплат жилищных пособий и усилить защиту от увольнения. Как указал глава Немецкого союза квартиросъемщиков, речь идёт о миллионах людей.

«Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», — уточнил Зибенкоттен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкие пенсионеры начали бронировать туры в тёплые страны на предстоящую зиму, чтобы не оплачивать огромные счета за отопление у себя на родине.

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