Москва, , 02:39 — REGNUM Привлекательной альтернативой доллару стал юань. Об этом сообщил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, объём торгов юанем на Мосбирже в конце июля достиг рекордного уровня и в отдельные дни превышал показатель по паре евро-рубль. Несмотря на то, что по объёмам всё ещё лидирует доллар, китайская валюта смогла войти в ТОП-3 основных валют на Мосбирже, отметил Тарасов в интервью агентству «Прайм «.

Он уточнил, что дневной объём торгов по паре юань-рубль 27 июля составил 70,51 млрд рублей (по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей; доллар-рубль — 117,74 млрд рублей).

Юань на Мосбирже — третья наиболее ликвидная валюта. В сложившихся условиях это делает его наиболее инвестиционно привлекательной альтернативой доллару.

В то же время эксперт добавил, что на мировом валютном рынке объёмы торгов юанем сравнительно невелики — 4%. В России же возросший интерес инвесторов к юаню объясняется введением ограничений по операциям с долларами США и евро. Также причиной послужило введение банковских комиссий за хранение валют на банковских счетах. При этом торги акциями Гонконгской биржи и банковские вклады в юанях россиянам стали доступны. Однако масштабного оттока активов физических и юридических лиц в китайскую валюту пока не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, один из рисков, с которыми связан переход от торговли в мировых резервных валютах к торговле в национальных, связан с возможностью их резких курсовых колебаний.

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