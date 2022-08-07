Кемерово, 8 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Кемеровский арбитраж 24 августа 2022 года начнёт рассматривать банкротный иск федерального фонда развития территорий к застройщику из Алтайского края, который возводил объект в пгт Шерегеш Таштагольского района Кузбасса. Претензии появились к ООО «Строительная компания «Сити-Строй», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Александр Мариинский ИА REGNUM Долгострой

Иск подан в конце июля 2022 года, а 6 августа стало известно, что дело приняла судья Дорофеева. Иным лицом в споре участвует департамент строительства Кемеровской области.

«Заявление о признании должника банкротом мотивировано наличием у ООО «СК «Сити-Строй» признаков неплатежеспособности и/или недостаточности имущества», — отмечается в материалах суда.

Напомним, ранее тот же фонд подал иски о несостоятельности к двум строительным компаниям из Хабаровска — «Аметист» и «Томари-Оро», которые числятся застройщиками объектов в переулке Санитарный в Хабаровске и домов в селе Матвеевка.