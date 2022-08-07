Москва, 8 августа, 2022, 02:44 — ИА Регнум. В мире значительно возросло количество заболевших и умерших от последствий ковида, сообщает 8 августа ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По подсчётам информагентства, заболеваемость в мире растёт второй месяц подряд. Число заболевших в июле увеличилось в полтора раза по сравнению с июнем. Рост составил 30 миллионов случаев. Количество же умерших за этот же период времени увеличилось на 64 тысячи.

Наихудшая динамика наблюдается в странах Азии. В Турции количество диагностированных случаев возросло сразу в шесть раз. А в Японии и Южной Корее — аж в 10 раз.

В Европе же, наоборот, наблюдается резкое снижения уровня заражения и смертности. Так, в Германии количество случаев заболевания уменьшилось сразу в шесть раз, во Франции — в 3,5, в Германии — в 2,3.

Отмечается, что первое место по смертности от ковида в мире занимают США, второе — Бразилия, третье — Германия.

Напомним, что по состоянию на 7 августа в мире заболело 589 миллионов человек, почти 6,5 миллионов скончалось.