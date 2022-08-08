Южно-Сахалинск, , 02:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 было зарегистрировано сейсмологами у островов Курильской гряды. Об этом 8 августа сообщили журналистам в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Yaelo

Как уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, подземные толчки магнитудой 6,0 были зарегистрированы 7 августа в 16:40 мск. Эпицентр землетрясения находился в 117 км на восток от населённого пункта Малокурильское на острове Шикотан (население около 2000 человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 25 км. Информация о возможных пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась. Сейсмособытие ощутили жители близлежащих к эпицентру островов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,1 в турецкой Анталье.

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