Москва, , 02:14 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 августа в интервью газете «Коммерсант» сообщил о борьбе, которую надзорное ведомство ведёт в интернет-пространстве с фейками, касающихся специальной военной операции на Украине.

Игорь Краснов genproc.gov.ru

По словам Краснова, Генпрокуроратура усилила противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей.

Краснов сказал, что было заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации об СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов.

Напомним, что 4 марта в России была введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин ввёл уголовную ответственность за фейки о ВС России