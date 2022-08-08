* запрещённая в России организация

Москва, , 01:56 — REGNUM Генпрокуратура РФ собрала исчерпывающие доказательства совершения участниками украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преступлений экстремистской и террористической направленности.

Игорь Краснов Kremlin.ru

По словам генпрокурора России Игоря Краснова, надзорное ведомство в ходе своей работы однозначно пришло к выводам о деятельности «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещённые в России экстремистские организации.

«Преступления, совершённые боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны», — отметил Краснов в интервью «Коммерсанту».

Он подчеркнул, что подача в Верховный суд РФ иска о признании «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией и запрете её деятельности на территории России была очевидной и безусловной. В судебном заседании были заслушаны показания специалистов, представивших дополнительные доказательства преступной деятельности украинского нацбатальона.

В частности, представленные в суде видео- и аудиоматериалы свидетельствуют о совершаемых боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 августа признан Верховным судом России террористической организацией.

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